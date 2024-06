Di Marzio: “Cagliari, c’è l’ok di Nicola: si cerca l’intesa con l’Empoli”

Nella giornata di lunedì 10 giugno Davide Nicola ha avuto un incontro con la dirigenza dell’Empoli. Come riportato da Gianluca Di Marzio all’interno del proprio sito, le richieste riguardavano alcune garanzie tecniche che la società toscana non è riuscita a dare all’allenatore. Così, dopo alcune ore di riflessione, l’ex tecnico della Salernitana ha deciso di accettare l’offerta del Cagliari. Adesso le due società adesso dovranno trovare l’intesa per liberare l’allenatore.

Continue Reading