Offerta per Ivan Juric: con te vinciamo il campionato | È l’occasione che stava aspettando

Ivan Juric corteggiassimo per il dopo Torino. L’allenatore tentato dall’avventurare per vincere il campionato al primo anno.

Sono settimane di riflessione per Ivan Juric. Il tecnico ormai ex Torino ha salutato tra i ringraziamenti di tutti una società e una squadra riportata a buoni livelli, ma con la quale il croato non è mai riuscito a fare il salto di qualità. Nel momento più importante infatti, ai granata è sempre mancato qualcosa. Che sia una delusione da un colpo di mercato, o il limbo di metà classifica a influire sull’andamento, il lavoro di Juric rimane a detta di molti ottimo.

L’Europa sfumata nelle ultime partite di campionato col Torino è stata ininfluente ai fini della sua decisione, che era già stata presa e comunicata alla società nelle settimane precedenti alla fine del campionato.

In Italia non mancano gli estimatori per Juric, che col suo gioco intenso e il suo modo di allenare e rapportarsi con i calciatori rimane uno dei profili più interessanti della Serie A. Per il calcio italiano sarebbe un peccato perdere un tecnico così capace, ed ecco che tante squadre si stanno adoperando per proporgli un’avventura allettante. Dall’estero intanto, guardano con interesse lo sviluppo della situazione.

Juric, tentazione in Italia e all’estero

Con le più prestigiose panchine della Serie A ormai occupate, e tanti club di metà classifica mossisi in anticipo, a Ivan Juric non stanno rimanendo tante alternative per il prossimo anno. La sensazione è che il tecnico voglia rimanere in Serie A, ma in questo momento di offerte ufficiali non ne sarebbero ancora arrivate. Ecco perché Juric in questo momento si guarda intorno, cercando di capire anche a estate inoltrata quale potrebbe essere il suo futuro e se sia il caso di lasciare l’Italia.

Una squadra su tutte sarebbe interessata concretamente al momento. Si tratta dell’Hajduk Spalato, che avrebbe messo gli occhi sul tecnico proprio dopo l’arrivo in società di Nikola Kalinic, ex attaccante del Milan.

Ci prova l’Hajduk Spalato

Secondo quanto riportato dal giornale Dalmatinski, Ivan Juric sarebbe finito nel mirino di Kalinic. Ritiratosi in questa stagione, l’ex attaccante è diventato il ds della squadra croata, e vuole puntare in grande. Liberatosi Juric dal Torino, l’ex rossonero starebbe pensando proprio a lui per il prossimo anno, per puntare alle zone alte di classifica.

Juric aspetterà ancora qualche offerta dall’Italia, mentre anche dalla Francia sembrano essere arrivati attestati di stima. Poi valuterà se sia il caso di fare ritorno in patria.