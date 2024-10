Di Mariano: «Il tributo del Barbera a Zio Totò resterà scolpito per sempre nel mio cuore»

L’attaccante del Palermo Francesco Di Mariano è stato intervistato dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio tornando a parlare di suo Zio Totò Schillaci, scomparso lo scorso 18 settembre.

«Palermo-Cesena è stata una partita speciale. In quella giornata ho provato emozioni fortissime che porterò sempre nel mio cuore. L’abbraccio dei compagni e la vicinanza dei tifosi mi ha commosso. Sentire lo stadio cantare “Un’estate italiana” mi ha portato a ripensare ai momenti più belli vissuti con mio zio. Il tributo del Barbera per un grande campione come Totò Schillaci resterà scolpito per sempre nel mio cuore. Uno degli ultimi ricordi che ho di lui risale al giorno prima di Palermo-Cosenza. Sono stato a casa sua e abbiamo parlato di calcio, come sempre. Mi disse che la cosa più importante è buttare la palla dentro. Il giorno dopo ho fatto gol e ho subito pensato a lui e alla sua capacità di restare positivo anche nei momenti di difficoltà».