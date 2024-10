Di Mariano: «Dionisi ha personalità, ogni giorno ci responsabilizza facendoci sentire tutti titolari»

L’attaccante del Palermo Francesco Di Mariano è stato intervistato dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio esprimendosi in merito a mister Alessio Dionisi.

«La Serie B è un campionato difficile e insidioso, ricco di sorprese, non si possono tirare le somme dopo poche giornate. La classifica è cortissima con 10 squadre raccolte in appena 5 punti e guardarla adesso non è utile. In estate il club ha attuato una importante campagna di rafforzamento. Mister Dionisi, nonostante la giovane età, ha già acquisito una grande esperienza in panchina. Ha personalità e ogni giorno ci responsabilizza facendoci sentire tutti titolari e fondamentali per la causa. Ci sono i presupposti per fare bene, sta a noi calciatori provare a ottenere il massimo in ogni partita».