Tuttosport: “Serie B Promosse, rimandate e bocciate”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla Serie B e decreta le promosse e bocciate dopo le prime otto giornate.

Ecco una sintesi delle valutazioni di Tuttosport sulle 20 squadre di Serie B dopo le prime otto giornate, consapevoli che la B è un campionato imprevedibile e molte situazioni potrebbero ribaltarsi già dopo la sosta di novembre.

PROMOSSE Il Pisa di Filippo Inzaghi è la squadra da battere. Sotto la sua guida, il Pisa è al primo posto in solitaria, dimostrando grande solidità. Grande sorpresa anche lo Spezia di D’Angelo, che è l’unica squadra imbattuta e si trova al secondo posto, in piena zona promozione diretta. Il Sassuolo di Grosso, unica delle retrocesse a non deludere, sta facendo bene, e il ritorno di Berardi potrebbe rivelarsi decisivo, seppur forse temporaneo, dato che potrebbe essere ceduto a gennaio.

La rivelazione più grande è la Juve Stabia di Pagliuca, sorprendentemente quarta in classifica e capace di vincere su campi difficili come Bari e Marassi, battendo anche la capolista Pisa. Il Brescia di Rolando Maran, in costante crescita da quando è arrivato nel novembre 2023, ha dimostrato di poter competere ancora per i playoff. Il Sudtirol di Valente, sebbene alterni vittorie e sconfitte senza mai pareggiare, merita di essere tra le promosse grazie a un solido inizio di campionato.

Anche il Cesena di Mignani, nonostante la recente sconfitta contro il Pisa, ha mostrato qualità per una stagione positiva. Lo stesso vale per il Mantova di Possanzini, che senza alcune cadute avrebbe una classifica ancora più brillante. Infine, il Bari di Longo, dopo un inizio difficile, ha recuperato e resta imbattuto da sei partite, con l’ambizione di puntare ai playoff.

RIMANDATE Il Cosenza, pur penalizzato di 4 punti, si sta comportando bene e con un po’ di fortuna potrebbe salvarsi. La Salernitana di Martusciello ha finalmente trovato una svolta con la vittoria a Palermo, mentre la Carrarese di Calabro, pur essendo la squadra meno quotata, ha dimostrato di potersela giocare fino all’ultimo. Il Modena, falcidiato dagli infortuni, ha un potenziale che potrebbe emergere una volta recuperati i suoi giocatori.

BOCCIATE La Cremonese ha già esonerato Stroppa dopo una serie di scelte tattiche discutibili, come l’uso di Vandeputte fuori ruolo. Ora tocca a Corini cercare di risollevare una squadra costruita per la promozione diretta. La Sampdoria, in una crisi profonda, ha cambiato Pirlo con Sottil, ma i problemi sembrano andare oltre l’allenatore. Il Palermo di Dionisi, senza vittorie in casa e distante 8 punti dalla capolista, è una delle bocciature più deludenti. Il Frosinone di Vivarini, costruito in maniera disorganica, è un’altra grande delusione. Infine, la Reggiana di Viali, il Catanzaro di Caserta (in bilico) e il Cittadella, ora affidato a Dal Canto, lottano per una salvezza che si prospetta molto difficile.