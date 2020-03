Attraverso il proprio account Facebook, Luigi Di Maio, ha pubblicato un post per mettere in evidenza che molti paesi stanno dimostrando solidarietà nei confronti dell’Italia in questa difficile situazione. Ecco qui di seguito la didascalia del post: “In queste ore sono diversi i Paesi che stanno continuando a dimostrare solidarietà all’Italia. Ieri dagli Usa sono arrivati aiuti sanitari che daranno supporto ai nostri ospedali. Nelle prossime ore dalla Cina è in arrivo un importante carico di mascherine. Grazie anche alla Russia e a tutti i Paesi Ue che ci stanno supportando. Non siamo soli, questa solidarietà dimostra che siamo davanti a un’emergenza globale che riguarda tutti”.