Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, un agente penitenziario in servizio al carcere “Bodenza” di Enna è risultato positivo al test del coronavirus. L’uomo, che aveva accusato febbre e difficoltà respiratorie è già stato ricoverato ma altri 10 agenti in sevizio nello stesso penitenziario, accusano sintomi febbrili e respiratori. A comunicarlo è stato il segretario nazionale dell’Unione sindacati Polizia Penitenziaria, Francesco D’Antoni, secondo il quale la direzione della casa circondariale non sarebbe intervenuta per garantire che venissero «eseguiti accertamenti diagnostici utili ad evitare che gli stessi potessero contagiare quanti operano nel penitenziario».