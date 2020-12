« Situazione in Serie C? E’ ora di finirla, devono fare delle riforme importanti. Hanno giocato 9 contro 11, di cui due febbricitanti. Non si può giocare 9 contro 11. C’è la salute di mezzo. Devono finirla con tre gironi da 20 squadre. E’ una situazione insostenibile. Ci sono squadre con 30 giocatori e stipendi non pagati. Il Covid ha dato la mazzata finale ma i problemi nascono prima». Queste le parole del commentatore sportivo, Antonio Di Gennaro, rilasciate ai microfoni di “TMW Radio” in merito al caso in Serie C tra Casertana e Viterbese.