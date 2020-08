Intervenuto ai microfoni di “TuttoC.com”, Daniele Di Donato, ex tecnico dell’Arezzo, si è espresso così:

«L’iscrizione dell’Arezzo è stata una liberazione, se lo merita l’Arezzo per quello che ha fatto in questi anni. Sono stati fatti degli sforzi per il bene della città, è stata veramente una liberazione. Sinceramente non ho mai pensato ad una mancata iscrizione, il presidente ha sempre mantenuto gli impegni. E’ normale che la paura può sorgere ma ero sicuro dell’iscrizione. Che ne penso invece della stagione appena trascorsa?

Un peccato, stavamo facendo un ottimo campionato raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati dalla società lavorando con i giovani. Eravamo dentro ai playoff, avevamo pareggiato anche in casa del Monza e la distanza era di quattro punti dalla quinta. C’erano tutti i presupposti per un finale di stagione in crescendo, peccato non aver potuto giocare i playoff. E’ stata comunque una stagione di alto livello. Cosa penso della mancata iscrizione del Siena al prossimo campionato? Sapevo che il Siena aveva qualche problemino, non pensavo invece non riuscisse ad iscriversi. E’ una società importante in ambito nazionale, c’è stato qualche errore per essere arrivati a questo punto. Per il Palermo sono felicissimo e tifosissimo, spero che faccia la stessa cavalcata del Parma».