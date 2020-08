Intervenuto ai microfoni di “Sportavellino.it”, Nicolò Schira, redattore della Gazzetta dello Sport, ha parlato delle ambizioni dell’Avellino per il prossimo campionato: «Il nuovo Avellino ha deciso di ripartire dal duo Braglia-Di Somma. Come giudichi questa scelta? Mi piace molto come scelta, certifica le ambizioni dell’Avellino. Dopo un campionato un po’ anonimo, di transizione, si punta al vertice. Pierino Braglia è un decano, specialista delle promozioni dalla C alla B, è un allenatore esperto, dall’usato sicuro. Ha un grande rapporto con Di Somma, hanno già lavorato insieme con grandi risultati, creando il miracolo Juve Stabia a Castellammare, quindi è una scelta che testimonia l’obiettivo della proprietà: lottare per vincere. Ovviamente ci sarà la corazzata Bari, ci sono tante piazze importanti, ma è un segnale: l’Avellino l’anno prossimo punta al vertice. Quindi è una scelta che mi sento di condividere, approvare e che certifica le ambizioni del club».