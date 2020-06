Un detenuto del carcere “Pagliarelli” di Palermo è stato sorpreso al telefono in cella. Alla vista degli agenti, ha ingerito il telefono con cui stava facendo la chiamata. Successivamente è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto ad un intervento. A riportarlo è “Palermotoday.it”. “Sono stati rinvenuti – spiegano gli inquirenti – due microcellulari all’interno delle celle e batterie per la ricarica. Trovato anche un rudimentale pugnale, costruito artigianalmente. Allo scattare del blitz, uno dei detenuti colto di sorpresa mentre effettuava una chiamata all’interno della cella, ha ingerito il telefonino. Per questo è stato urgentemente ricoverato presso il nosocomio più vicino per essere sottoposto a un intervento chirurgico”. I detenuti che avevano gli oggeti vietati sono stati deferiti all’autorità giudiziaria”.