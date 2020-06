“Alcuni paesi terzi, in particolare Russia e Cina, sono impegnati in campagne di disinformazione sul Covid 19 in Europa e a livello mondiale nel tentativo di minare il dibattito democratico, esacerbare la polarizzazione all’interno delle società e migliorare la propria immagine”. Domani, la Commissione europea denuncerà l’accaduto. Secondo quanto riportato da “Repubblica.it”, Bruxelles ha lanciato un allarme contro le fake news promosse da paesi terzi con lo scopo di minare la democrazia occidentale.