Delio Rossi, ex allenatore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”. Ecco quanto raccolto da “Tuttomercatoweb.com”: «Pastore? Essere titolare nella rosa del PSG non è da tutti. Sicuramente il Flaco, e lo stesso discorso vale per Ilicic o Abel Hernandez o ancora Zarate, ha quel quid in più, anche se poi magari sono giocatori che si perdono. Ilicic ora ha capito come ci si allena al calcio, perché molti slavi pensava di doversi riposare in settimana e poter così dare tutto la domenica, ma io lo sfidavo a fare il contrario. Ora però ha capito come si lavora, anche perché con Gasperini è tutta intensità».