Delio Rossi, ex allenatore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”. Ecco quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com”: «Se chiamasse il Palermo? Sono abbastanza pragmatico e abituato a non usare i se e i ma. Quando sono andato a Palermo sapevo che c’era l’acqua alla gola, che la situazione fosse disperata. Ma sono così coglione e romantico che vado a buttarmi con la testa in bocca al lupo. Se capiterà, valuterò. Vorrei andare al Real Madrid, anche, ma se non mi chiamano…».