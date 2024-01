Delio Rossi: «Palermo in A sarebbe mezzo miracolo»

L’ex tecnico rosanero Delio Rossi ha parlato ai microfoni di “Repubblica.it” esprimendosi sul Palermo e sul City Group.

Ecco qualche estratto:

«Se il Palermo può andare in A? Con questa rosa farebbe un mezzo miracolo. Se invece resta in B non sarebbe anormale. Aggiungo che la serie B è diventato un campionato molto particolare. Girano pochi soldi e non c’è mai un divario ampio tra le prime 3-4 squadre e le 7-8 che vengono dopo. Per cui tutto dipende dall’ambiente che si crea, dal fatto che vinci un paio di scontri diretti. Credo che una svolta potrà arrivare intorno a marzo, quando iniziano i primi caldi e si capisce chi sta meglio dal punto di vista fisico. City Group? Non conosco questa società, ma se vieni a Palermo e investi in una piazza così importante, che non è solo una squadra ma rappresenta una grande comunità, è chiaro che punti alla serie A, dove il Palermo deve stare».