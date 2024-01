Palermo, fatta per Diakitè: in città tra mercoledì e giovedì

Il Palermo, dopo Filippo Ranocchia, è pronto ad accogliere il secondo rinforzo del calciomercato invernale. I rosanero hanno trovato l’accordo con la Ternana per il difensore classe 2000 Salim Diakité.

L’accelerata alla trattativa è arrivata dopo che si è trovato l’accordo per far partire Ales Mateju, ormai fuori dalle gerarchie di Eugenio Corini, ad un passo dal trasferimento allo Spezia.

Diakitè già domani, martedì 23 gennaio, dovrebbe iniziare le visite mediche di rito che si dovrebbero concludere giovedì, giorno in cui il francese dovrebbe raggiungere Palermo. La fine delle visite potrebbe anche essere anticipata di un giorno, in modo tale da permettere al difensore di prendere parte alla trasferta di venerdì a Catanzaro con i nuovi compagni.

Il calciatore francese, che sabato scorso nel match contro il Cittadella non è sceso in campo, nella giornata di oggi è stato anche contestato da un gruppo di tifosi che si è presentato al Libero Liberati per assistere all’allenamento, per questo ha deciso di fare ritorno negli spogliatoi.