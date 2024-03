Delio Rossi: «L’immagine dell’Olimpico rosanero mi è rimasta scolpita, qualcosa di unico»

Intervistato da “90min.com” il tecnico ex Palermo Delio Rossi ha parlato in merito a tanti temi, tra questi la sua esperienza in rosanero.

Ecco le sue parole:

«Io ho allenato tante piazze, sono io che sono sempre lo stesso! Io non ho mai vissuto la città e i club ma solo il centro sportivo anche se captava che c’era qualcosa. Io non leggo social e giornali, però mi ricordo che si sentiva nell’aria qualcosa di diverso. Mi ricordo l’impatto a Roma di questi tre-quarti dello stadio che era rosanero e questo è un qualcosa che mi è rimasta scolpita perché vedere una città che si riversa sopra un paese per giocarsi qualcosa di importantissimo è qualcosa di unico».