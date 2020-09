E’ di oggi la notizia riguardante il deferimento del Catania da parte del Tfn. (CLICCA QUI per saperne di più). Stando a quanto riportato da “La Sicilia” il club rossazzurro adesso rischierebbe una penalizzazione in classifica, per il mancato pagamento entro la data del 15 luglio 2020 degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e comunque per non aver documentato alla Covisoc., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.