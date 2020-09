Attraverso una nota ufficiale, il sindaco di Ficarazzi, Martorana, ha dato un aggiornamento riguardante la situazione legata al Coronavirus:

“AGGIORNAMENTO ORE 13.00. Sono stati accertati ulteriori 2 casi di pazienti COVID 19.I soggetti in questione, non fanno parte dell’originario focolaio (3 contaggiati) accertato in precedenza e non fanno parte della medesima famiglia.L’aumento dei dati nel corso delle 72 ore dal primo, appare assolutamente in linea con l’adozione delle misure preventive di isolamento e perimetrazione dei contatti ma soprattutto è legato ai diffusi test sierologici e tamponi privati.I soggetti COVID POSITIVI accertati sono complessivamente 5 persone seguite dall’ASP di competenza e controllate dalle Forze dell’ordine. Come in precedenza, valgono le raccomandazioni alla popolazione che questa Amministrazione ha continuato a fornire. Il Sindaco di Ficarazzi Avv.Paolo Francesco Martorana”.