Nonostante il Catania sia passato nelle mani della S.I.G.I Spa, il club deve fare i conti ancora con i problemi ereditati dalla vecchia proprietà.

Il Procuratore Federale, infatti, ha deciso di deferire l’ex amministratore unico Gianluca Astorina e la società a titolo di responsabilità diretta e propria, a causa dei mancati pagamenti degli emolumenti, da gennaio a maggio, ai tesserati rossazzurri, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo entro il termine fissato del 15 luglio 2020, aggravato dal non aver documentato alla Covisoc l’avvenuto pagamento degli stipendi. Tutto ciò, come riporta “Futurapress.it”, porterà ad una penalizzazione quasi certa, da un minino di 2 a un massimo di 8, da scontare nella stagione al via tra poco più di due settimane.