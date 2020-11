Intervenuto ai microfoni della Ternana, Marino Defendi, capitano del club, ha commentato così l’importante successo sul Bari:

«E’ stata una bella vittoria, è inutile nasconderlo, siamo felici per i tre fondamentali punti. Adesso pensiamo subito alla partita di domenica.





Il goal subito? Ci hanno preso in controtempo, ci può stare. Siamo stati bravi a non perdere la testa e giocare come sappiamo. Abbiamo messo la nostra impronta nel secondo tempo, ci siamo riusciti alla grande. Domenica il Teramo? Indipendentemente dall’avversario, tutte le partite sono difficili. Noi dobbiamo dare il massimo».