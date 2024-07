De Rossi lo scopre leggendo i giornali: offerto al Barcellona | Glielo vendono senza interpellarlo

La Roma offre al Barcellona uno dei suoi pezzi pregiati. Il giocatore chiave messo in vendita all’improvviso.

La dirigenza della Roma non vuole più perdere tempo. Manca poco più di un mese all’inizio del campionato e la Roma rimane un cantiere aperto fino a questo momento. Nessun sussulto di mercato per i giallorossi per tutto il mese di giugno, e una squadra totalmente da rifondare, stanno facendo perdere la pazienza a diversi tifosi soprattutto considerando le possibilità di spesa della società.

Se per il centrocampo l’obiettivo rimane infatti Le Fee, ci sono molti punti interrogativi in ambito cessioni. Rimane da capire il da farsi su giocatori come Abraham, ma anche lo stesso Dybala. Spinazzola ha salutato, così come Huijse e lo farà forse anche Celik, nessuna certezza invece su Smalling.

Insomma, le certezze sono poche e prima di tutto la società vorrebbe liberarsi di qualche esubero. Nelle ultime ore un giocatore, che aveva trovato con De Rossi grande ritmo e la titolarità, sarebbe stato proposto in Spagna al Barcellona per la prossima stagione.

Roma, offerto al Barcellona un titolare

Secondo quanto riferito dal quotidiano Sport, la Roma avrebbe proposto al Barcellona un suo calciatore. Stiamo parlando di Leandro Paredes, che quest’anno sembrava essere rinato in giallorosso proprio dopo l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina. Dopo una stagione difficile con Mourinho, l’argentino era tornato a guidare con grande qualità il centrocampo giallorosso, mettendo a referto 49 presenze – una cifra importante considerando il magro bottino di un anno prima alla Juventus – e anche 5 gol e 7 assist.

I media spagnoli però avrebbero rilanciato con fervore la notizia; che la proprietà della Roma voglia ripartire da altri calciatrice e fare spazio per nuovi acquisti, non è un segreto. Paredes potrebbe essere veramente uno dei sacrificabili.

Paredes-Barcellona: la trattativa

Dunque i media spagnoli sarebbero sicuri dello scambio di informazioni tra Roma e Barcellona. In questo momento però, nonostante la proposta dei giallorossi, il Barca non sarebbe interessato a Paredes. Il giocatore, che ha un altro anno di contratto con la Roma e una opzione per il rinnovo fino al 2026, non è molto gradito in Catalogna.

I blaugrana infatti vorrebbero virare su altri obiettivi, tra cui il belga Onana. In questo momento il Barcellona ha una serie di paletti imposti dal FFP, e dovrà fare molta attenzione al mercato in entrata nel corso dell’attuale finestra di mercato.