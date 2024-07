Gds: “Gomis-Palermo. Il portiere firma un biennale, l’opzione per la terza stagione è legata al numero di presenze”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sull’arrivo del portiere Gomis.

Oggi inizia la fase 2 dell’estate per il Palermo: dopo tre giorni di test atletici a Coccaglio e un giorno di riposo, i giocatori iniziano i loro allenamenti a Livigno. Il ritiro in Valtellina terminerà domenica 20 luglio con un’amichevole contro il Monza. Oggi è previsto l’arrivo di Diakité, mentre Lund e Nedelcearu si aggregheranno presto alla squadra. Intanto, il Palermo ha già accolto un nuovo volto: Alfred Gomis, ufficialmente trasferito dal Rennes.

Gomis, portiere senegalese, arriva con l’obiettivo di sostenere la crescita di Desplanches e competere per il posto da titolare, specialmente considerando le condizioni fisiche non ottimali del numero 1. Ha firmato un contratto di due anni, con un’opzione per un terzo anno basata sul numero di presenze. Gomis dovrebbe fare il suo debutto nell’amichevole di sabato 13 luglio contro il Sondrio.

Questo è il primo colpo di mercato di De Sanctis come direttore sportivo del Palermo. Nonostante Gomis non abbia giocato durante il prestito al Lorient nell’ultima stagione, la sua esperienza più recente in Italia con il Como nel 2022/23 è stata positiva, conquistando subito la titolarità e sfiorando i play-off. La voglia di rivalsa di Gomis ripartirà ora da Palermo, dove proverà a scrivere una nuova pagina importante nella storia del club, che punta con decisione alla Serie A per il terzo anno consecutivo.

Il Palermo ha bisogno del contributo di tutti i giocatori e di un lavoro intenso fin dai primi giorni di ritiro. Diversamente dalla scorsa estate, quando il ritiro si svolse nelle montagne del Trentino, la seconda fase del ritiro e la terza della loro estate si terranno a Manchester, ospiti del City Football Group. Nel frattempo, sarà necessario rinnovare profondamente l’organico. La prima questione è stata risolta con l’acquisto del secondo portiere, evitando complicazioni future.