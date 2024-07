Marino: «Nikolaou rinforzo azzeccato per il Palermo. Quest’anno sarà lotta dura per la A»

Pasquale Marino, un esperto allenatore che ha guidato squadre in piazze importanti, è in attesa di una nuova opportunità dopo la sfortunata avventura a Bari. Durante la sua carriera, Marino ha avuto modo di allenare Nikolaou, un giocatore che presto dovrebbe unirsi al Palermo. Nel 2019/20, l’Empoli, sotto la guida di Marino, disputò i play-off di Serie B al termine di una stagione difficile.

Intervistato dall’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” descrive Nikolaou come un giocatore tecnicamente bravo e molto strutturato, con esperienza sia in Serie A che in Serie B. Nonostante un inizio difficile, Nikolaou migliorò costantemente, dimostrando di essere un difensore affidabile con un buon piede per i passaggi in profondità. Marino lo considera ideale anche per costruire il gioco da dietro, grazie alla sua capacità di svolgere bene la fase difensiva e di essere forte nel gioco aereo.

Marino prevede un campionato di Serie B competitivo e pieno di sorprese, come ogni anno. Le squadre retrocesse cercheranno di risalire immediatamente, mentre altre squadre, come il Bari, cercheranno di fare un campionato ambizioso. Marino esprime la sua soddisfazione per la salvezza del Bari, riconoscendo l’importanza di piazze come Bari, Palermo e Catania nel panorama calcistico italiano.

Di seguito le sue parole:

«Nikolaou? L’ho avuto per pochi mesi, peccato. Inizialmente aveva sofferto un primo periodo di adattamento, poi ha giocato con maggiore continuità nell’ultima parte del campionato. È un giocatore bravo anche tecnicamente, è molto strutturato. Ha fatto diversi campionati importanti, sia in Serie A che in B. È un giocatore affidabilissimo e con un bel piede. Gioca bene, ha le giocate in profondità. Insomma, ha il piede molto pulito. Quando era con me, più giocava e più migliorava. Fino ai play-off è stato un continuo miglioramento».

«È un difensore completo, sa fare bene la fase difensiva, poi è forte nel gioco aereo. È un centrale difensivo ma nello sviluppo di manovra è anche bravo, ha un ottimo piede che gli permette di fare tutto. Nikolaou entra bene nella logica del Palermo di migliorare la propria squadra per fare quest’anno il salto di qualità. È un acquisto che ci sta tutto. Un rinforzo azzeccato».

Che campionato di Serie B si aspetta da agosto in poi? «Ogni anno la Serie B è sempre la stessa, ovvero una continua sorpresa. È un campionato molto complicato. Ci sono le retrocesse che cercano di ritornare subito nella massima serie, poi ci sono le squadre che non riescono ad andare in A e ci riprovano. È un campionato sempre competitivo, sempre difficile con delle sorprese. Ci sarà da battagliare perché anche squadre come il mio ex Bari, dopo un’annata così, cercherà di fare un campionato ambizioso. Si attrezzeranno tantissime squadre, ci sarà un equilibrio totale».

Il Bari alla fine si è salvato… «Sono contento perché Bari è una piazza da Serie A come lo è Palermo o anche Catania. Era giusto che quantomeno si salvasse. Sono felice per loro e per tutta la piazza, che meritava di restare in B».