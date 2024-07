Ritiro Palermo, primo giorno a Livigno: rosanero in campo per la seduta mattutina (VIDEO)

Il ritiro 2024/25 del Palermo è ufficialmente iniziato. I rosanero sono scesi in campo al Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda di Livigno per la seduta mattutina, guidati dall’allenatore Alessio Dionisi. La squadra sta lavorando intensamente per prepararsi al meglio in vista della nuova stagione, con obiettivi ambiziosi e la speranza di costruire una squadra competitiva che possa lottare per la promozione in Serie A.

Di seguito una clip:

