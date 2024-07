Al Milan vengo di corsa: ha accettato il contratto proposto da Zlatan | Primo colpo dell’estate rossonera

Primo colpo dell’estate in chiusura per il Milan. Ibrahimovic ha incassato il sì del giocatore: ecco le cifre dell’operazione.

Il Milan inizierà a breve il suo ritiro a Milanello, e darà ufficialmente il via alla stagione 2024/2025. Con il calendario molto impegnativo soprattutto nelle prime giornate, i tifosi chiedono a gran voce colpi sul mercato, e uno su tutti sembra essere in dirittura d’arrivo.

Ufficializzato Fonseca, i rossoneri adesso dovranno per forza di cose dare una scossa all’ambiente con nuovi colpi. Non solo per soddisfare la piazza, ovviamente, ma per ridurre il gap con l’Inter arrivata prima lo scorso anno e provare a puntare ancora allo Scudetto dopo 2 anni.

In cantiere ci sono operazioni di mercato ambiziose e anche dispendiose, ma la disponibilità del Milan sul mercato è forte, e anche quest’anno i rossoneri hanno chiuso con un attivo di bilancio la stagione di circa 10 milioni di euro. Soldi tra premi, incassi dalle vendite dei calciatori, e budget messi a disposizione dalla proprietà che potranno essere reinvestiti immediatamente. Adesso Ibrahimovic e Furlani hanno incassato il primo sì da parte di uno dei principali obiettivi di mercato.

Milan, c’è l’ok del giocatore

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nelle scorse ore, il Milan avrebbe incassato l’ok da parte del giocatore per trasferirsi in rossonero. L’operazione adesso continuerà con il club detentore del cartellino, poi la palla passerà ancora al Milan per l’offerta economica.

Stiamo parlando di Emerson Royal, terzino del Tottenham fortemente voluto da Fonseca. Il neo tecnico infatti spinge per rinforzare la difesa anche sulle fasce, e il brasiliano avrebbe detto di gradire la destinazione. Il Milan ha raggiunto un accordo economico con il terzino nelle scorse ore, ma adesso ci sarà da convincere gli Spurs, che ha aperto alla cessione del giocatore ma con i quali trattare non è storicamente mai facile.

Emerson-Milan: cosa serve per chiudere

Emerson, come racconta la rosea, avrebbe accettato l’offerta del diavolo: un triennale da 3 milioni di euro a stagione. Arrivato al Tottenham dal Barcellona nel 2021 per 25 milioni di euro, i londinesi vorrebbero incassarne altrettanti. Attualmente il Milan avrebbe offerto 15 milioni di euro per il trasferimento, incassando il primo no.

La speranza della dirigenza milanista è che il Tottenham possa arrivare a scadere fino a 18-20 milioni, per chiudere la trattativa entro pochi giorni e consegnare il primo acquisto della stagione a Fonseca prima del ritiro estivo.