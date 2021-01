«Sabato sono arrivato e ieri sono andato in campo. Ho dato la mia disponibilità perché credo nel progetto e nella squadra. Farò di tutto per dare il mio contribuito per una piazza così importante che merita di più. Dobbiamo essere sempre sul pezzo ed avere fame. In questa categoria se hai poca fame non vai da nessuna parte. Qui il gruppo è unito. Se siamo noni vuol dire che dobbiamo dare qualcosa in più e io sono venuto per dare qualcosa in più e guadagnare posizioni». Queste le parole rilasciate in conferenza stampa dal nuovo centrocampista del Palermo Ciccio De Rose.