Intervistato durante “Siamo Aquile”, in onda su “TRM”, De Rose ha così parlato:

«Non abbiamo la giusta spensieratezza per fare il grande salto, c’è tempo per farlo e dobbiamo quindi migliorare. Il nostro è un nervosismo dettato dal fatto che ognuno di noi vorrebbe dare di più. I problemi si affrontano e quindi dobbiamo rialzare la testa. Metterei la firma con il sangue per vincere tutte le partite e arrivare stremato al 90′, do sempre il massimo e questo lo faccio sia per i miei compagni che per i tifosi. Bisogna dare qualcosa in più perchè l’annata ha preso il suo corso.





Dobbiamo alzare il livello personale e di conseguenza quello di squadra. Reggina? L’anno scorso i favoriti erano Bari e Ternana, poi abbiamo dimostrato di valere il primato e pian piano lo abbiamo conquistato. Il Palermo è una squadra di ottimo livello, poi il campionato ha preso una piega diversa e ti ritrovi di conseguenza a lottare per un altro obiettivo.

L'anno scorso i favoriti erano Bari e Ternana, poi abbiamo dimostrato di valere il primato e pian piano lo abbiamo conquistato. Il Palermo ha avuto diversi problemi in questa stagione, non mi piace trovare alibi ma sono cose che sono accadute».