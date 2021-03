Intervistato durante “Siamo Aquile”, in onda su “TRM”, De Rose ha così parlato:

«Adesso siamo arrivati al punto che bisogna dare il massimo nelle ultime 8 partite e poi vedere cosa succede, il Palermo deve lottare per un posto importante nei playoff. Paganese? Sentiamo sempre la pressione, ogni partita a una storia a sé e quindi bisogna affrontarle con il piglio giusto senza avere mai paura di nessuno.





Andiamo a Pagani per la vittoria che ci darebbe un’altra dose di entusiasmo, ogni match sarà una finale. Credete alla B? È un sogno nel cassetto, se chiedi in giro nessuno ci crede a causa di quello dimostrato durante il campionato. Vogliamo far ricredere tutti, intanto chiudiamo bene il campionato e al termine tireremo le somme».