Cateno de Luca, Sindaco di Messina, sta dando tutto pur di fermare gli sbarchi in Sicilia dallo stretto di Messina per l’emergenza Coronavirus. Il primo cittadino di Messina ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook, dicendo: “Il Governo continua a prendere per i fondelli i messinesi e i siciliani consentendo lo sbarco indiscriminato in Sicilia come gli artisti di strada francesi.Noi sabato prossimo blocchiamo lo Stretto di Messina e non si passa più. Mi sono stancato di essere preso in giro. Le annuncio che sabato prossimo, in assenza dell’introduzione del sistema di controllo proposto dal Comune di Messina e condiviso con Capitaneria di porto e Autorità portuale, i siciliani bloccheranno lo Stretto di Messina. Spero che nessuno di voi segua le indicazioni della ministra degli Interni Luciana Lamorgese e rimanga in casa prendendo aria nei balconi e nei terrazzi, anche perché a Messina è comunque vietato usare il suo pubblico. Signora Ministro Lamorgese, io mi attendo le sue dimissioni dopo l’ennesimo strafalcione che il suo Ministero ha consumato a danno della salute degli italiani. Non ho chiesto le sue dimissioni per la denuncia di lesa maestà, che ha fatto nei miei confronti probabilmente per intimidirmi, perché ci vediamo in tribunale, ma dopo l’ennesimo strafalcione di ieri in merito alle passeggiate autorizzate dallo Stato, sono costretto oggi a chiedere le sue dimissioni. L’andamento del suo Ministero è paragonabile ai cosiddetti dilettanti allo sbaraglio. Noi ci siamo trovati con un andamento da parte dello Stato veramente vergognoso. Noi sindaci, dovendo far fronte invece all’emergenza che viviamo sul campo, a differenza vostra che state nei palazzi dorati e non vi rendete conto delle nefandezze che approvate, abbiamo cercato di bloccare in casa tutta la nostra gente. La mia ordinanza numero 60 è stata falcidiata da un suo comunicato stampa e dalla prefettura di Messina, perchè avevo vietato a tutti di uscire di casa se non per lavoro e situazioni di necessità. Noi che stiamo in trincea ci rendiamo conto cosa significa far rispettare questo divieto. Avete cambiato idea per l’ennesima. Con l’ordinanza del 18 marzo non potendo quindi vietare espressamente a tutti di uscire di casa, ho vietato l’uso del mio suolo. Sul mio territorio comando io. Ho disposto la chiusura di ville e parchi e vietato di usare strade e piazze se non per casi di necessità. Successivamente anche l’ordinanza del ministero della Salute ha purtroppo stabilito che si poteva uscire di casa per passeggiate attorno al proprio condominio. Ci siamo trovati di nuovo in difficoltà. Il Ministro Speranza in modo indiscriminato ha spinto gli italiani ad uscire di casa, nonostante il 18 marzo il Tar della Campania dava ragione al presidente della Regione, dove si stabiliva di non uscire. Con l’ennesimo strafalcione di ieri vi siete confermati dilettanti allo sbaraglio. La gente deve stare a casa e i ministri la devono smettere di dare segnali balordi! Se non siete nelle condizioni di governare questa guerra, dimettetevi!”

Di seguito il video di De Luca: