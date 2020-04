L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, i disabili hanno fatto una bella iniziativa per far fronte all’epidemia. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” i disabili doneranno una parte del loro assegno alle persone con difficoltà economiche per far fronte alla pandemia. L’idea è stata lanciata dal comitato #siamoHandicappatiNocretini. Queste le parole di Giuseppe Catalano, tesoriere del comitato #siamoHandicappatiNocretini: “Siamo e continuiamo ad essere considerati, non a torto, la comunità più fragile del nostro sistema sociale. Eppure abbiamo dimostrato sempre una straordinaria rete di solidarietà. Abbiamo dovuto lottare per ottenere l’assegno di cura in Sicilia, con i denti. Abbiamo pure rinunciato, in un momento di crisi, a 300 euro di assegno a favore delle persone con disabilità grave, che purtroppo ancora aspettano risposte. Sappiamo che questo può sembrare strano ma è in questo momento che la nostra comunità di Ultimi deve dimostrare, anche simbolicamente, che può fare la differenza. Per questa ragione lanciamo una campagna semplice e diretta per supportare i Comuni nell’offrire aiuti concreti alle famiglie in difficoltà economiche. Dobbiamo fare una offerta (che riteniamo, nel minimo, sia corretta nella misura di 30 euro) che sottrarremo, solo per una volta, dall’assegno di cura. Ma dobbiamo essere TUTTI”.