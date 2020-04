“Se dovessimo avere una fuga in avanti di qualcuna di queste regioni la Campania chiuderà i confini. Vieteremo ingresso di cittadini provenienti dalle regioni con picco di contagi ancora in Corso. sulla fase 2: riaperture ci saranno solo dopo un piano di “sicurezza sanitaria”. Queste le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, riportate da Fanpage.it in merito l’emergenza Coronavirus.