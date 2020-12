Intervenuto ai microfoni di “RadioBari” dopo la bella vittoria contro l’Avellino per 4-1, il presidente Luigi De Laurentiis ha commentato la prestazione dei galletti:

«Questo è un primo step. Mi auguravo dei regali sotto l’albero, è stato un primo regalo. Sono molto contento per la reazione dei biancorossi. Sapevo che tutta la squadra era molto in forma, c’è grande attenzione sulla preparazione atletica, che ci servirà per marzo-aprile. Oggi era un Bari tranquillo e sicuro, ha segnato subito e mi fa sperare bene. È un passo in più verso il futuro del campionato. Ho avuto delle belle reazioni liberatorie, ho sentito un peso sulle spalle alleggerirsi: mi ha dato fiducia. Sono due punti recuperati importantissimi, contro un Avellino importante. È stata una grande gioia. I punti racimolati? Siamo partiti cambiando tanto, non è facile girare la macchina in maniera perfetta. Auteri ha trasferito un ottimo gioco, il gruppo è importante e unito. Il bilancio è positivo, abbiamo bisogno di grande energia.





Il mercato? Possiamo migliorare, abbiamo un bellissimo gruppo. Faremo un mercato giusto e che aggiunga quelle pedine che ci faranno trovare pronti in ogni partita. I tifosi? Mi hanno già ringraziato con tutte le rinunce, è stato bellissimo. Ieri ne ho incontrati tanti in videocall. Chiedo a loro continua vicinanza, come stanno facendo. Pensiamo già al Palermo, ma sarà importante come tutte le altre sfide. Con la Vibonese siamo stati sfortunati. Auguro a tutti un sereno Natale e che ci aspetti un 2021 pieno di grande spinta ed emozioni».