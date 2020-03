Lo ha detto il sindaco della Grande Mela Bill de Blasio in un’intervista alla Cnn, riportata da “fanpage.it” parla così dell’emergenza coronavirus: “Devo essere onesto con i newyorkesi: “Probabilmente prima che tutto questo sia finito, metà dei newyorkesi, se non di più, avrà contratto il virus ma grazie a Dio,l’80 per cento avrà solo sintomi moderati. Aprile sarà peggiore di marzo, e temo che maggio sarà peggiore di aprile. Non credo che sarà tutto okay per Pasqua”. Solo a New York i contagi accertati di Covid-19 hanno superato quota 20.000, i morti sono 280. La situazione è estremamente difficile anche a causa delle condizioni degli ospedali.