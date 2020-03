“Ho ricevuto oggi dalle autorità competenti la notizia del primo e finora unico caso di contagio da Covid-19 a Milo”. Si tratta, come appreso da “lasicilia.it”, di una donna di 48 anni residente nel piccolo centro etneo che è stata ricoverata al Cannizzaro di Catania.Lo comunica il sindaco attraverso un annuncio ufficiale. Di seguito il post del sindaco: “La persona in questione, a cui ho telefonato stamattina, reagisce bene alle cure e sta meglio. A lei vanno i nostri auguri perché si riprenda prestissimo. Questa notizia che, come sindaco, ho il dovere di darvi deve ancora di più indurci a mantenere atteggiamenti di prudenza e a rispettare le regole perché nessuno può pensare di essere immune e, l’unico modo che abbiamo per difenderci, è quello di fare tutto ciò che ci è stato detto di fare: uscire da casa solo per giustificati motivi di salute o lavoro, uscire a fare la spesa o per altre necessità solo 1 o 2 volte la settimana e sempre con tutte la cautele possibili, evitare spostamenti inutili”.