Il commercialista ed ex D.G. del Venezia, Dante Scibilia, ha parlato a “Unica Sport”. Ecco le sue parole:

«Firma sul contratto prima di Natale? La volontà c’è, ma bisognerà aspettare per capire se tutto andrà nella direzione giusta. Firma tra questo weekend e la prossima settimana? È un’ipotesi, stiamo lavorando per questo. Le cose ci piace dirle quando sono fatte. Riguardo al quadro finanziario del Catania c’è ancora lavoro da fare, ma sicuramente sono stati fatti dei grossi passi in avanti rispetto al mio incontro precedente con la società. Serve ancora del tempo per portare a termine alcune trattative e situazioni impostate nel modo corretto dalla S.I.G.I. e dall’avv. Augello che però ancora non hanno raggiunto un epilogo. Dobbiamo quindi attendere che tutto si concluda. Noi contiamo di fare più velocemente possibile, però questa è un’attività che spetta a Sigi e all’avvocato Augello».