«Il campionato di Serie A senza Sky è inimmaginabile. Non è immaginabile per il prodotto calcio che non è soltanto la partita, la prestazione degli atleti, ma è anche il racconto, la bellezza del racconto e la capacità di rendere l’evento nell’evento. In questi anni Sky ha dimostrato di avere un’attenzione, un’amore e una passione nel racconto sportivo che l’ha resa il riferimento più alto da questo punto di vista».

Queste le parole di Ilaria D’Amico, ex giornalista di Sky, rilasciate a margine della presentazione della partnership tra Internazionali BNL D’Italia e Reale Mutua, in merito alla questione diritti tv in Serie A.