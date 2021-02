Nuove regole in Premier League, dove nel match tra West Ham e Arsenal si è assistito alla prima volta dei due cambi aggiuntivi per colpi alla testa.

Infatti secondo quanto riporta il sito del noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, David Moyes tecnico del West Ham ha cambiato il difensore Diop vittima di un colpo alla testa in uno scontro di gioco. Il cambio è aggiuntivo, quindi non conta nei cambi regolamentari. Questa regola era stata chiesta dopo lo scontro tra Raul Jimenez e David Luiz, per ridurre il rischio di commozioni cerebrali per i calciatori.