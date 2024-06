Damiani: «Europeo deludente. Italia senza grandi campioni»

Oscar Damiani, operatore di mercato esperto di calcio francese, ha espresso opinioni piuttosto critiche riguardo l’attuale Europeo di calcio, condividendo le sue riflessioni con “TuttoMercatoWeb.com”.

Ecco le sue dichiarazioni:

«La Francia? Ieri non mi ha fatto una grande impressione. Fin adesso è un Europeo deludente, un calcio tattico, grandi passaggi all’indietro. Non è che mi diverta tanto. Basti pensare che al momento – continua l’agente esperto di calcio francese – uno dei migliori della Nazionale Francese è stato Kanté che gioca in campionati che non contano niente. Nel complesso in questa competizione,per adesso, non ho trovato piacevoli novità».

E l’Italia? «Senza infamia e senza lode. È una Nazionale discreta con tanta voglia e tanto impegno però a parte Donnarumma non ci sono grandi campioni. Se pensiamo alle Nazionali del passato, questa non è certo di grande valore. È una squadra composta da bravi giocatori ma non sono dei campioni. È inutile nasconderlo. Però questa Italia è un bel gruppo, E Spalletti è una garanzia perché si tratta di un grande allenatore».