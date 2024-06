Euro 2024: oggi in campo la Romania di Nedelcearu, il programma

La fase a gironi di Euro 2024 continua oggi con tre partite interessanti. Questa sera in campo il rosanero Nedelcearu con la sua Romania. Ecco il programma delle partite di oggi, sabato 22 giugno:

Ore 15:00 – Georgia vs. Repubblica Ceca

Ore 18:00 – Turchia vs. Portogallo

Ore 21:00 – Belgio vs. Romania

Queste partite potrebbero rivelarsi cruciali per le squadre coinvolte, sia per consolidare la loro posizione nei gironi sia per cercare di ottenere punti fondamentali per la qualificazione alla fase successiva. Buona visione!