Repubblica: “Palermo, dimenticare il colabrodo. Ferrari o Barbieri per la difesa”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul mercato del Palermo e in particolar modo su Ferrari e Barbieri.

Con la sessione di mercato pronta ad aprire il primo luglio, il direttore sportivo Morgan De Sanctis è al lavoro per rinforzare la difesa, uno dei punti deboli del Palermo nella scorsa stagione.

Obiettivi principali per la difesa

Gian Marco Ferrari

Centrale di 32 anni, capitano del Sassuolo con 255 partite in Serie A. Il Palermo ha offerto un biennale poiché il giocatore è in scadenza di contratto. Diverse neopromosse in Serie A (Parma, Como, Venezia) sono interessate a Ferrari, ma il rapporto con Alessio Dionisi, che lo ha allenato per tre anni, potrebbe favorire il Palermo.

Dimitrios Nikolaou

Centrale greco dello Spezia, mancino, con 76 presenze in Serie A e 78 in Serie B.

Le richieste dello Spezia sono alte, ma si potrebbe sviluppare uno scambio con Edoardo Soleri destinato in Liguria e Jeroen Zoet, esperto portiere, a Palermo, ideale per affiancare il giovane Sebastiano Desplanches.

Giovani talenti

Tommaso Barbieri: Terzino jolly della Juventus, reduce da una stagione positiva con il Pisa in prestito (33 partite, 3 gol, 3 assist).

Andrea Giorgini: Centrale del SudTirol, protagonista di due stagioni molto positive in Serie B.

Tra i movimenti di mercato in uscita, la partenza di Aurelio sembra scontata, mentre il futuro di Lucioni, Nedelcearu e Graves è ancora incerto.

Centrocampo

Mazzitelli del Frosinone: Rimane la pista principale, anche se il prezzo di 5 milioni richiesto dal club ciociaro ha rallentato le trattative.

Attacco:

Il futuro di Brunori è in bilico, con l’interesse concreto di Lecce ed Empoli, ma con differenze tra le richieste del City Group e le offerte ricevute.

Palermo cerca un attaccante di categoria capace di trascinare la squadra verso la Serie A:

Massimo Coda: Nome principale per l’attacco.

Gianluca Lapadula: Palermo potrebbe essere l’unico club in grado di garantire il suo ingaggio.

Giovani prospetti

Rocco Vata: Attaccante irlandese con passaporto albanese, classe 2005, reduce da una stagione con 15 presenze e 12 gol con la squadra riserve del Celtic Glasgow. Secondo indiscrezioni dal Regno Unito, il Palermo sarebbe interessato a questo giovane talento.

Il Palermo sta quindi muovendosi attivamente sul mercato per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, cercando di equilibrare esperienza e giovani promesse.