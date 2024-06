Tuttosport: “Aquilani va verso Catanzaro, ma…Il Palermo su Vandeputte”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul mercato del Palermo e l’obiettivo Vandeputte.

Restano tre panchine da ufficializzare in B. In attesa che il Pisa annunci l’arrivo di Filippo Inzaghi – ma sarà lui il nuovo allenatore dei toscani – da capire come si sbloccherà la situazione di Catanzaro e Frosinone. I calabresi puntano su Alberto Aquilani che si è appena separato dal Pisa, dopo una stagione tutt’altro che esaltante, conclusa con una salvezza abbastanza sofferta che comunque non pregiudica la fiducia che c’è nei suoi confronti.

Prima di trovare un accordo con Aquilani però, bisogna definire la situazione di Vincenzo Vivarini. Dopo l’uscita del Catanzaro dai playoff , i rapporti fra tecnico e società si sono incrinati, Vivarini era entrato nel mirino di club di A, Venezia soprattutto. Ma da tempo non tutto fi lava liscio fra società e allenatore e già si meditava di cambiare guida. Poi è entrato in scena il Frosinone, a caccia del sostituto di Eusebio Di

Francesco, passato al Venezia. I ciociari parrebbero intenzionati a rifondare la squadra dove un elemento prezioso come Giuseppe Caso potrebbe essere ripescato, è dalla 19ª giornata dello scorso campionato di A che è fuori squadra ma che in B, nel 2023, l’anno della promozione in A dei ciociari, fece la differenza, giocando partite sublimi.

Da capire la situazione di Luca Mazzitelli, negli ultimi 2 anni ha avuto una crescita esponenziale ed è nel mirino di club di A: partirà solo per un club della massima serie, non saranno prese in considerazione off erte da club di B, Mazzitelli potrebbe essere il giocatore-base, da non cedere, a cui consegnare le chiavi della squadra. Però non è semplice portare Vivarini a Frosinone. Il Frosinone non sembra voler pagare la penale ma a breve la situazione potrebbe sbloccarsi. Nel Cosenza che ha ufficializzato Massimiliano Alvini in panchina, potrebbe sbarcare l’ivoriano Christian Kouan, 24 anni, già col neo tecnico dei silani a Perugia due stagioni fa, annata chiusa ai playoff . Cosenza che punta a riavere, dallo Spezia, il trequartista Mirko Antenucci, 25 anni, in prestito coi silani da gennaio. Il Palermo chiede al Catanzaro l’ala sinistra belga Jari Vandeputte, 28 anni e potrebbe prendere il portiere Jeroen Zoet, 33 anni, piace il 19enne Rocco Vata, punta irlandese di origine scozzese del Celtic.