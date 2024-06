Corriere dello Sport: “Cagliari su Luperto, doppio colpo Como. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Cesc Fabregas ha fatto ancora una volta centro. Andrea Belotti (30) ha dato infatti l’apertura che il tecnico spagnolo si aspettava, al termine di un incessante pressing iniziato a fine maggio. Dopo l’accelerazione della scorsa settimana, i lariani hanno trovato anche l’accordo con il Cagliari per la cessione di Alberto Dossena (25), sulla base di 8 milioni più 2 di bonus. Per i sardi si tratta di una plusvalenza importante considerando il percorso del centrale di Brescia, arrivato in Sardegna nel 2022 dall’Avellino per 200.000 euro. L’agente del calciatore in questi giorni si trova in Germania: al suo rientro, verranno approfonditi anche gli aspetti del contratto del ragazzo, molto apprezzato pure dal Bologna.

NICOLA VUOLE LUPERTO. Di certo l’accordo con il Como per la cessione di Alberto Dossena ha spinto il Cagliari ad accelerare sul fronte difensori. E il primo nome che Davide Nicola ha suggerito al suo club è uno dei suoi pupilli, ovvero Sebastiano Luperto (27) dell’Empoli. Il classe 1996 potrebbe rientrare nell’operazione come chiave per liberare il tecnico piemontese o potrebbe camminare parallelamente al discorso allenatore, come un affare distinto: anche se vanno ancora approfonditi tutti gli aspetti contrattuali del calciatore molto apprezzato in serie A. In ogni caso l’annuncio ufficiale di Nicola come nuovo condottiero non arriverà prima di lunedì. E le lungaggini sono dovute proprio alla eventualità di inserire nell’affare un calciatore come indennizzo. A proposito di Cagliari, sarebbe stato effettuato anche un sondaggio per Nadir Zortea (25), esterno di proprietà dell’Atalanta già nel mirino di Bologna e Monza. I biancorossi, intanto, hanno registrato il forte interesse del Marsiglia per Andrea Colpani (25), centrocampista esploso in questa stagione, che Adriano Galliani valuta sempre sui 20 milioni di euro.

ANNUNCI. Da Monza a Torino: ieri i granata hanno salutato Ivan Juric (48) e annunciato Paolo Vanoli (51) come nuovo allenatore fino al 2026. Ora è il turno di Eusebio Di Francesco (54): l’ex Frosinone firmerà con il Venezia un biennale da 1 milione di euro a stagione. Per il Napoli Mario Hermoso (29) a parametro zero è sempre una pista calda per arricchire il reparto, con Alessandro Buongiorno (25) ancora obiettivo primario: le distanze con il Torino si sono ridotte e i contatti proseguiranno anche nei prossimi giorni. Sul fronte Victor Osimhen (25) si registra invece un Arsenal tagliato fuori dalla corsa.