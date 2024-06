Corriere dello Sport: “Palermo, per Mazzitelli servono 5 milioni. Il Pisa non molla Brunori”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e su Mazzitelli.

Con Alberto Aquilani ormai vicino al Catanzaro, la corsa per la panchina del Frosinone dovrebbe essersi ristretta ai soli Vincenzo Vivarini e Paolo Bianco. Una scelta che, comunque, non verrà ufficializzata prima della prossima settimana. Nel frattempo, dopo Palermo e Parma anche il Venezia su Luca Mazzitelli . La valutazione del capitano giallazzurro si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Al Pisa è vicina la fumata bianca per l’annuncio di Davide Vaira , ex Modena, come nuovo ds. Decisivo l’ultimo summit a Villa Knaster a Forte dei Marmi. A seguire verrà ufficializzato Filippo Inzaghi . Dopo aver rinunciato al riscatto di Valoti e D’Alessandro dal Monza, il Pisa non rinnoverà con Miguel Veloso.

Molti i profili in entrata. Piacciono Simone Zanon (22) terzino della Carrarese e Nicola Murru (29) in uscita dalla Sampdoria. Disco rosso della Ternana per Gregorio Luperini (30), mentre si annuncia più complessa la trattativa con la Fiorentina per Niccolò Pierozzi (23). Il Palermo ha sparato alto per Matteo Brunori (29), ma se ne riparlerà. Aperte le piste per i cagliaritani Gianluca Lapadula (34) e Nicolas Viola (34) e per il cremonese Zan Majer (32). Confermato l’interesse per Andrea Rizzo Pinna (23) e per Mattia Compagnon (23) esterno della Juventus NG, Samuele Angori (20), difensore dell’Empoli e per l’attaccante Gabriele Artistico (21) della Virtus Francavilla.

ALTRO COSENZA. Volta pagina il Cosenza. Dal calcio in ampiezza di Viali si passerà a quello verticale di Alvini. Pressing asfissiante e uelli uno contro uno già dalla trequarti. Chi assisterà alle gare del Cosenza non si annoierà. Piuttosto nelle stagioni di Cremona e Spezia, le vittorie sono state un optional. Ursino e Delvecchio dovranno mettere mano a centrocampo e attacco. I vari Zuccon, Praszelik hanno fatto rientro ai club di appartenenza. Restano solo Florenzi e Calò che piace a Sampdoria e Reggiana. Tiene banco l’affare Tutino. Salernitana, Sampdoria e Venezia in pressing. Su Marras c’è il Benevento. Zilli è tornato alla Spal; Mazzocchi all’Atalanta. Potrebbe ritornare Antonucci che Alvini ha avuto a La Spezia. Piace Kuan del Perugia.