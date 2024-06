Corriere dello Sport: “Salernitana all’assalto. Obiettivo Coda”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato della Salernitana e su Coda.

Ottenere il più possibile dalle cessioni e ricostruire l’organico con l’obiettivo di una classifica medio alta. La B è molto diversa dalla A, per ingaggi, qualità tecnica e sviluppo della stagione. Petrachi e Sottil, che lunedì rientrerà da un periodo di vacanza in Sicilia, si sono già immersi nel futuro, che di fatto è il presente perché il 7 luglio inizierà il ritiro a Rivisondoli. Una trentina i giocatori attualmente in rosa, considerati quelli che rientrano dai prestiti. Un organico da sfoltire in modo consistente perché non sostenibile in B. E poi perché, dopo una retrocessione, bisogna voltare pagina, avere facce nuove e menti sgombre. Tra mercoledì e giovedì la conferenza stampa di presentazione di tecnico e ds.

OBIETTIVO CODA. Ieri, intanto, ci sarebbe stato un colloquio tra Petrachi e il Genoa per Massimo Coda. L’ex granata, che ha 35 anni ed è legato fino al 2025 al club ligure, è reduce da una grande stagione a Cremona (18 gol). Ha un ingaggio elevato, di circa 800mila euro. Ma tra Salernitana e Genoa c’è più di intreccio di mercato. La società rossoblù ha riscattato Bohinen versando 2 milioni ai campani (c’era l’obbligo sul prestito). A sua volta al Genoa piace Giulio Maggiore, che ha un ingaggio, dopo la retrocessione in Serie B, di 1 milione e 350mila euro. Insomma, Maggiore, che piace anche al Parma di Fabio Pecchia e ha un contratto fino al 2026, potrebbe andare ai liguri (il presidente Iervolino pagò 3,5 milioni per assicurarselo dallo Spezia) e la Salernitana potrebbe proporre un biennale a Massimo Coda, acquistandolo a titolo definitivo.

L’Ispanico, assistito da Caliandro, è in questo momento ancora in vacanza. Era tra gli invitati a Formentera per il matrimonio di Pippo Inzaghi. In cadetteria è un’assoluta certezza, avendo segnato 127 reti. Si parla con insistenza anche di Gennaro Tutino. L’ex cecchino granata, il cui cartellino adesso è di proprietà del Cosenza, è nel mirino della Sampdoria e del Lecce. Poi ci sono i tedeschi dello Schalke 04. Guarascio vuole 5 milioni dopo averlo riscattato a 2,4 dal Parma, una cifra alta per i parametri della Salernitana e forse anche per la Serie B. Sul 27enne attaccante del Cosenza ci sarebbero anche Venezia e Monza. Sottil giocherà col 3-5-2 e quindi occorrono quattro attaccanti in rosa. Saranno valutati i calciatori che rientrano dai prestiti: Mamadou Coulibaly e Matteo Lovato sono tra questi. Altri saranno ceduti.

QUESTIONE SOCIETARIA. Sarebbe imminente la conclusione della trattativa con il Fondo americano Brera Holdings. L’annuncio potrebbe esserci la prossima settimana. È da capire se gli americani rileveranno tutte le quote del club campano o se Iervolino manterrà un pacchetto minoritario. L’attuale ad Maurizio Milan potrebbe essere il futuro presidente della società. La trattativa va avanti ormai da due mesi ed è l’unica che si fonda su basi concrete dopo una meticolosa due diligence.

