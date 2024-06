Corriere dello Sport: “Reggiana, subito Amatucci. Sassuolo: Capellini e Talia. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Sarà una Reggiana giovane ma ambiziosa quella che si presenterà al via del campionato di B. Lo ha ribadito il presidente Salerno a margine della conferenza stampa con la quale ha preso il via il nuovo corso granata, affidato a William Viali. Una casella da riempire sarà quella del mediano giovane: impossibile trattenere Bianco, destinato a rientrare alla Fiorentina, e per questo il ds Pizzimenti è al lavoro per un sostituto. Con la Fiorentina si prefigura una corsia preferenziale: Lorenzo Amatucci (20), lo scorso anno alla Ternana, è un identikit che piace tanto. Con la Viola si è parlato anche del difensore Lorenzo Lucchesi (21) e dell’attaccante Lorenzo Distefano (21), entrambi rientrati dalla Ternana, come del difensore Pietro Comuzzo (19). In dirittura d’arrivo la firma dell’esterno offensivo mancino Matteo Maggio (22), che ha salutato la Pro Vercelli. Per la mediana occhi anche su Alessandro Sersanti (22) della Juventus, al Lecco nell’ultima stagione. Sulle corsie esterne di difesa occhio a Filippo Missori (20) del Sassuolo, dove rientrerà Edoardo Pieragnolo (21).

STRATEGIA MODENA. Il direttore sportivo del Modena Andrea Catellani punta sui parametri zero. I primi due giocatori individuati sono l’attaccante Thomas Alberti (26) e Mattia Caldara . Alberti ha appena concluso una stagione in doppia cifra con il Fiorenzuola in C. Il suo contratto è decaduto con la retrocessione della squadra in Serie D e Catellani sembra aver anticipato Cittadella e Brescia, assicurandosi il giocatore con un biennale. Alberti potrebbe sostituire Strizzolo, sempre più ai margini del progetto Modena. Il difensore Mattia Caldara rappresenta invece la grande suggestione. Svincolato dopo l’esperienza al Milan e i prestiti a Venezia e Spezia, ha vissuto un’ultima stagione difficile a causa di un infortunio alla caviglia. Ora, Caldara cerca un rilancio della sua carriera e il Modena gli ha proposto un contratto al ribasso rispetto al suo ingaggio al Milan, ma con la prospettiva di essere titolare al centro della difesa insieme a Zaro. Questa offerta potrebbe convincerlo a scendere di categoria.

SASSUOLO IN AZIONE. Al Sassuolo prima vengono le cessioni. Partenza data per imminente quella del centrocampista Matheus Enrique (26), che tornerà in Brasile passando al Cruzeiro per 8,5 milioni più il 10% sulla rivendita. Intrigo sul futuro di Mimmo Berardi (29) che avrebbe intenzione di cambiare aria e vorrebbe la Juve. L’ad Giovanni Carnevali e il ds Francesco Palmieri non hanno alcuna intenzione di cedere l’attaccante in prestito: si tratterà solo il trasferimento a titolo definitivo, anche se il giocatore dopo la rottura del tendine d’Achille sarà pronto tra settembre e ottobre. Forti attenzioni per due profili del Benevento: il difensore Riccardo Capellini (24) e il centrocampista centrale Angelo Talia (21). Ha preso possesso dell’incarico il nuovo responsabile del settore giovanile Angelo Carbone. Infine, il club neroverde ha salutato Massimo Paroli , per 17 anni addetto stampa e ora nuovo responsabile della comunicazione del Modena.