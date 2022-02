Una clamorosa notizia di mercato arriva dalla Spagna.

Secondo il quotidiano AS, infatti, Robert Lewandowski sarebbe il “nome nuovo” per l’attacco del Real Madrid.

Viste le difficoltà di arrivare ad Haaland in estate, si sarebbe fatta spazio l’idea di virare sul polacco del Bayern Monaco che, tra l’altro, ha deciso di non rinnovare il contratto con i bavaresi, in scadenza a giugno 2023, nonostante le proposte messe sul tavolo dalla società.