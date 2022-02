«Asta Catania? Scriveva Alessandro Manzoni nei “Promessi Sposi” …dei se e dei ma son pien le fosse… Aspettiamo e poi vedremo, ad oggi il compito dei curatori è encomiabile per costruire le condizioni e vedere di agire con grande capacità. Non ho mai ragionato sui “se” ma sul concreto. Serie C? Sono state costruite regole che consentono di affrontare la situazione in modo diverso dal passato. Mi aspettavo che si facesse riferimento al Trapani. In quel caso l’esclusione è, certamente, un fatto doloroso ed anche negativo ma anche il segno del cambiamento delle regole per garantire regolarità. Chi non paga per due volte gli emolumenti viene messo fuori dal campionato. Si è cambiato radicalmente rispetto al passato: prima regolarità era portare fino in fondo tutti i club; ora, la regolarità e’ data dal rispetto delle regole di ogni club, l’esclusione diventa un atto di regolarità».