Alexander Kokorin, attaccante dell’PFC Soči, è tornato alla ribalta dopo il suo arresto per aggressione a un funzionario pubblico. Per quel gesto l’attaccante dovette scontare 5 mesi di reclusione. A settembre il giocatore ha firmato per lo Zenit, ma per tutta la prima parte di stagione non è mai sceso in campo, così la squadra di San Pietroburgo decise di cederlo all’PFC Soči. Ieri l’attaccante russo ha segnato all’esordio con la nuova maglia. Chissà se sia l’inizio della rinascita per il centravanti che prima dell’arresto era considerato uno nei giovani più promettenti di Russia. Di seguito il gol segnato da Kokorin: