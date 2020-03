La Roma è pronta a cambiare proprietà, da Pallotta a Friedkin. Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport” le due diligence sono a lavoro per formalizzare l’offerta di acquisto di Friedkin, che dovrebbe agirarsi intorno ai 720 milioni di euro per la società capitolina. Mercoledì dovrebbe essere il giorno decisivo per la firma sul contratto preliminare, la Roma è quindi pronta a voltare pagina dopo la gestione Pallotta.